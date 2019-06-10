Бойцы "Жасыл ел" приступили к работе

Всего в этом году в проекте планируется задействовать 2200 молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Из них более полутора тысяч – в районах.

В Атырауской области к трудовому сезону приступили более 600 бойцов отряда "Жасыл ел", передает Zakon.kz.

По словам руководителя трудового отряда "Жасыл ел" Абылая Курметулы, по области 652 юных активистов изъявили желание с пользой провести летние каникулы.

Всего в этом году в проекте планируется задействовать 2200 молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Из них более полутора тысяч – в районах.

На данное время молодые люди заняты в благоустройстве населенных пунктов, озеленении, уходу за зелеными насаждениями, в строительстве и других сферах деятельности.

В Атырау работы ведутся в нескольких местах: в Балыкши, мкрн Алмагуль, на Арбате в Привокзальном, ретропарке.

Заняты молодые бойцы отряда и в строительстве жилого дома в Авангарде.

- Семь человек помогают строить жилье. Для студентов и старшеклассников в период летних каникул это хорошая возможность подзаработать. С учетом всех удержаний заработная плата составит 48 тысяч тенге в месяц. Однако, те кто занят на строительстве и работах в ретропарке будут получать на 10 тысяч больше. Эту сумму им будет доплачивать работодатель, - сообщил А. Курметулы.

Напомним, желающие в летнее время подзаработать и принести пользу обществу могут обращаться в молодежные ресурсные центры, которые имеются в каждом районе. А жители областного центра – по адресу микрорайон "Нурсая", 28.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!