Госдума РФ: Россия и Казахстан сохранят дружеские отношения

Дружеские отношения России и Казахстана являются примером гармоничного, стратегического сотрудничества - Железняк.

Россия и Казахстан сумеют сохранить и укрепить дружеские отношения после победы на президентских выборах Касым-Жомарта Токаева. Это стратегическое сотрудничество, основанное на глубоком уважении национальных интересов и суверенитета двух стран, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, пишет РИА Новости.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

- Сегодня Казахстан спокойно и достойно вступает в новый этап своего развития, в котором колоссальный опыт строительства эффективного социально ориентированного государства должен быть сохранен и приумножен. Дружеские отношения России и Казахстана являются примером гармоничного, стратегического сотрудничества, основанного на глубоком уважении национальных интересов и суверенитета двух стран на постсоветским пространстве. Убежден, что Россия и Казахстан сумеют сохранить и укрепить связи наших братских народов, не позволив внешним деструктивным силам негативно влиять на российско-казахские отношения, - цитирует Железняка пресс-служба депутата.

Он подчеркнул, что казахское общество продемонстрировало свою зрелость и внутреннюю стабильность, поддержав на выборах Токаева.

- Международные наблюдатели констатировали, что выборы прошли при полном соблюдении закона, демократично, свободно и открыто. Настрой нового главы Казахстана позволяет рассчитывать, что наш давний стратегический партнер продолжит сохранять и развивать добрососедские отношения, укрепляя связи между российским и казахским народами, - отметил депутат.

При этом, по мнению политика, важным фактором стабильности является сохранение бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым позиций национального лидера страны, который остается руководителем правящей партии, Совета Безопасности и ряда других ключевых политических должностей.

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