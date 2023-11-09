Эксперт: У Казахстана и России не существует ни одного неразрешенного спора

Россия – один из ключевых стратегических партнеров Казахстана. Тому подтверждением являются десятилетия плодотворного сотрудничества.

Текущий визит российского президента Владимира Путина проходит в канун 10-летия со дня подписания основополагающего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге).

Взаимодействие Казахстана и России обусловлено географией – самая протяженная сухопутная граница в мире подразумевает активную торговлю и взаимное извлечение экономических выгод. У нас сформирован крепкий базис добрососедских отношений.

"На сегодняшний день на официальном уровне не существует ни одного неразрешенного спора: четко обозначены государственные границы, законодательно и практически закреплены двусторонние отношения на всех уровнях, обеспечена публичная поддержка международных инициатив, постепенно развиваются интеграционные процессы".

Установлены уважительные отношения между лидерами двух стран, парламентами, членами правительства, бизнес-сообществом. Казахстан и Россия всегда предпринимали и будут предпринимать все возможные дипломатические и политические шаги по укреплению двухстороннего взаимодействия.

"Более того, все заметили, что Астана стала активным центром дипломатии. Многовекторность предполагает дружбу со всеми. Большое количество встреч нашего президента с главами различных государств обусловлено экономической и инвестиционной целесообразностью. Вчера Макрон и Эрдоган, сегодня Путин, завтра еще кто-то. Темп и регулярность очень высокие. И это наши дипломатические достижения, а не вынужденные меры".

Надо пояснить, нас никто не заставляет, мы сами стремимся работать со всеми. Так как только так можно продвигать свои национальные интересы и извлекать конкретные выгоды для Казахстана.

В связи с активизацией межрегиональных контактов, расширяется дипломатическое присутствие двух стран. В этом году сеть представительств Казахстана на территории России пополнилась генконсульством в Екатеринбурге (также открыты ГК РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске).