Президент Турции Токаеву: Я готов и далее работать над развитием сотрудничества

Я готов и далее работать над развитием всестороннего сотрудничества между нашими странами - Эрдоган/

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В своей телеграмме Президент Турции отметил, что эти выборы стали важным свидетельством преемственности политического курса. Реджеп Эрдоган выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии Казахстана.

- Не сомневаюсь в том, что Казахстан продолжит укреплять согласие и стабильность, вносить вклад в обеспечение мира и международной безопаности. Казахстанско-турецкие отношения, основанные на многовековой дружбе наших народов, достигли высокого уровня благодаря нашим совместным усилиям с Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Я готов и далее работать над развитием всестороннего сотрудничества между нашими странами, – говорится в телеграмме.

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