Вольер медведя в зоопарке Караганды возмутил пользователей Казнета

В администрации ответили, что зоопарку уже более 85 лет и сейчас ведется работа над реконструкцией, которая завершится в следующем году.

Пользователей социальных сетей возмутило видео с медведем, а точнее условия содержания животного. В зоопарке Караганды Zakon.kz прокомментировали ситуацию.

В соцсетях распространилась видеозапись медведя, который находится в небольшом неубранном вольере.

- Карагандинский зоопарк, посетил впервые! И ужаснулся, в каком состоянии находятся все эти бедные животные! Они находятся в очень грязном и не ухоженном виде, некоторые животные очень худые, а вольеры неубранные неизвестно сколько, стоит ужасный запах, что невозможно подойти из-за этой вони. Про медведей вообще отдельно надо статью писать, как они живут, в самых грязных и тесных вольерах. Многие животные в очень жаркую погоду сидят без воды. Мы и даже наши дети были в шоке. Напрашивается вопрос, куда смотрит администрация этого зоопарка и почему все животные в таком ужасно запущенном состоянии. Хотелось бы обратится к людям, цените, пожалуйста, природу, животных. Будьте добрее, не обижайте тех, кто не может дать вам отпор, - написал пользователь Instagram @tolik.hairutdinov.

В администрации ответили, что зоопарку уже более 85 лет и сейчас ведется работа над реконструкцией, которая завершится в следующем году.

- Нашему зоопарку 85 лет. Эти вольеры – стандарты прошлых лет. С прошлого года у нас на территории началось строительство зимней зооколлекции и административно-бытового корпуса. Строительство завершится на следующий год, после этого будет планироваться разработка проектно-сметной документации по обновлению и строительству новых вольеров для существующих зооколлекций. Это очень долгая процедура, руководство города давно работает над этим, - сказала директор Карагандинского государственного зоологического парка Мадина Аширова.

Относительно медведя, она отметила, что сейчас у животных началась линька и подготовка к летнему сезону.

- В летний период у животных начинается похудение и линька – это естественный процесс. Через месяц-два медведь снова начнет набирать вес и шерсть улучшится. Во многих зоопарках делают два раза в неделю голодные дни, мы этого не применяем. Голодные дни нужны для того, чтобы животное худело. Они должны бегать и приносить приплод, а когда животное упитанное, то у него малая подвижность и начинается деформация костей и чувства друг к другу теряются, - подытожила Мадина Аширова.

Директор зоопарка сообщила, что у медведей сезонное питание: зимой они едят одну пищу, летом - другую. Примерный рацион состоит из овощей, рыбы, хлеба и сладкого варенья и меда.

Ремонтом зоопарка предусмотрены ряд неудобных моментов, таких как неприятные запахи и звуки, которые мешают проживающим рядом карагандинцам. Однако повлияет ли обновление зоопарка на стоимость входного билета, пока неизвестно.

Асема Тунгушбаева

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