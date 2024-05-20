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Медведя из зоопарка Алматы переселили на новое место

Медведя из зоопарка Алматы переселили на новое место, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 13:17 Фото: pixabay
20 мая 2024 года администрация зоопарка Караганды поделилась новостью с подписчиками. Как оказалось, в зоопарке произошло очередное пополнение, сообщает Zakon.kz.

Видео с игривой медведицей специалисты опубликовали на странице в Instagram.

"В нашем зоопарке поселилась самка гималайского медведя по имени Ясури. Она прибыла к нам из Алматы. С удовольствием ест каши, хлеб с медом, фрукты и овощи. Также в ее рационе рыба – минтай и сельдь атлантическая".Пресс-служба зоопарка Караганды

Кроме того, в зоопарке поделились краткой информацией о гималайских медведях.

Большая часть ареала приходится на Восточную Азию. На западе он встречается в Афганистане, а далее на южных склонах Гималаев, в Южном и Восточном Китае, на Корейском полуострове, некоторых Японских островах. На юге Дальнего Востока медведи значительно многочисленнее бурых.

"В отличие от бурого медведя гималайский ведет полудревесный образ жизни – на деревьях он добывает корм, там же спасается от врагов. Зимой ложится в спячку, берлогу устраивает в дуплах мягких древесных пород – тополя или липы. Занесен в Международную Красную книгу".

Администрация зоопарка Караганды 18 мая 2024 года обратилась с заявлением к посетителям. Там отметили, что сейчас у животных идет процесс сезонной линьки. Специалисты просят с пониманием отнестись к естественному процессу, происходящему в животном мире.

26 марта 2024 года стало известно, что в зоопарке Алматы родились два медвежонка: пополнение произошло в семье гималайских медведей Яшина и Уссури.

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