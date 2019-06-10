Уйдет ли в отставку правительство Казахстана, рассказал Токаев

Точечные кадровые перестановки будут.

На пресс-конференции в Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, уйдет ли после состоявшихся выборов в отставку правительство и будут ли кадровые перестановки, передает Zakon.kz.

- Что касается правительства, то по нашему законодательству оно не уходит в отставку. Кадровые назначения точечно будут произведены. Как я обещал, в состав правительства будут привлекаться новые лица. В целом, что касается молодежи, считаю, что нужно привлекать наиболее способные кадры. Я обещал подготовить так называемый президентский список, в который войдут 300 человек из всех регионов. Мы будем обновлять этот список. Главная цель - привлечь молодежь к управлению государством. Когда я говорил, что будущее Казахстана принадлежит молодежи, я не кривил душой. Это действительно так. Это закон жизни в конце концов, - пояснил Токаев.

Ранее вновь избранный Президент страны выразил удовлетворенность выборами их итогами.

- Наша цель - развитое справедливое государство. Считаем, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми. В выборах участвовали семь кандидатов. С моей стороны, как Президента РК, были сделаны все меры , чтобы выборы прошли справедливо, открыто и честно, - сказал Токаев.

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