Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по выборам

По словам главы государства, внеочередные выборы президента Казахстана прошли справедливо, открыто и честно.

В столице в Акорде началась пресс-конференция с участием Касым-Жомарта Токаева, который отметил, что есть все основания выразить удовлетворенность итогами выборов, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана поблагодарил всех казахстанцев, которые участвовали в выборах, и кто непосредственно отдал голос за него.

- Это мандат доверия, который я должен оправдать в течение ближайших пяти лет. Сами выборы показали, что казахстанцы относятся к своим гражданским обязанностям неравнодушно. Была большая явка на выборах. Это произошло естественным образом. Поэтому есть все основания выразить удовлетворенность итогами выборов, - отметил Токаев.

- Наша цель - развитое справедливое государство. Считаем, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми. В выборах участвовали семь кандидатов. С моей стороны, как Президента РК, были сделаны все меры , чтобы выборы прошли справедливо, открыто и честно, - сказал Токаев.

9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По предварительным итогам ЦИК РК, кандидат в президенты от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. Амиржан Косанов набрал 16,02 %, Дания Еспаева - 5,2%, Толеутай Рахимбеков - 3,2%, Амангельды Таспихов - 2,7%, Жамбыл Ахметбеков - 1,83 %, Садибек Тугел - 0,92 %

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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