Власти Казахстана призвали митингующих к диалогу

Будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества.

На пресс-конференции по итогам выборов президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил формат диалога тем гражданам, кто вышел на митинги, передает корреспондент Zakon.kz.

- Еще раз хочу сказать, что с моей стороны в канун выборов были даны поручения в адрес правоохранительных органов - быть максимально сдержанным, что они и сделали во время демонстрации. В будущем они будут вести себя таким образом, - сказал он.

В то же время глава государства отметил, что в свете протестов требуется диалог.

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- Что касается протестов, которые высказывались со стороны граждан, считаем, что необходимо предложить форму диалога. Я уже говорил, что будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества, где мы сможем обмениваться мнениями. Моя принципиальная позиция в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация. Разные мнения, но единая нация, - уточнил Токаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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