Токаев высказался о протестах в двух городах Казахстана

Три сотрудника правоохранительных органов пострадали от рук демонстрантов, заявил Токаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал протесты в двух крупных городах Казахстана, передает корреспондент Sputnik Казахстан из Акорды.

- В Алматы и столице ряд граждан вышли на улицы, чтобы выразить свое мнение. Несмотря на предупреждения Генеральной прокуратуры, действия могут квалифицироваться как незаконные. Что касается свободы волеизъявления, то в Казахстане свобода присутствует в полном объеме. В связи с тем, что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции, со стороны полиции были предприняты необходимые меры. Эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу безопасность других граждан, - сказал Токаев.

Он добавил, что хочет выразить благодарность сотрудникам полиции, "которые достойно вели службы".

- Трое полицейских попали в госпиталь, получив ранения со стороны демонстрантов, - сказал Токаев.

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