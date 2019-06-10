Say Mo записала горячий трек с казахстанской группой

D4 и Say Mo предстали в дерзких откровенных образах

Финалистка второго сезона проекта "Песни на ТНТ" Молдир Есембек из Алматы, больше известная, как Say Mo, записала горячий трек с недавно образованным казахстанским герл-бэндом, передает Zakon.kz.

Песня "Оянсай бала" (бодрствующий ребенок) записана совместно с девчачьей группой D4. Коллектив существует с января 2019 года, в составе D4 Ляззат Канкина, Инеш Сагандыкова и Жадыра Абдикерим.

Песня записана в манере K-pop c элементами R'N'B и pop. На выложенном видео участницы D4 и Say Mo предстали в дерзких откровенных образах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!