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Say Mo записала горячий трек с казахстанской группой

D4 и Say Mo предстали в дерзких откровенных образах

Фото : vk.com/d4byduproduction10 июня 2019, 17:58

Финалистка второго сезона проекта "Песни на ТНТ" Молдир Есембек из Алматы, больше известная, как Say Mo, записала горячий трек с недавно образованным казахстанским герл-бэндом, передает Zakon.kz.

Песня "Оянсай бала" (бодрствующий ребенок) записана совместно с девчачьей группой D4. Коллектив существует с января 2019 года, в составе D4 Ляззат Канкина, Инеш Сагандыкова и Жадыра Абдикерим.

Песня записана в манере K-pop c элементами R'N'B и pop. На выложенном видео участницы D4 и Say Mo предстали в дерзких откровенных образах.

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D4 ft. Say Mo - oyanSAY’BALa ???? ⠀ ZAVTRA⌛️ @d4_offi

Публикация от SAY MO|СЭЙ МО (@say_mo__) 9 Июн 2019 в 8:10 PDT


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