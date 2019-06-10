Бойкот провалился, его не было, так как явка была высока - Президент
Глава государства ответил, что ни в каких сферах не любит бойкоты.
Фото : Акорда10 июня 2019, 18:02
На пресс-конференции в Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о бойкоте, к которому призывали некоторые граждане, передает Zakon.kz.
На вопрос, как он относится к таким призывам, глава государства ответил, что ни в каких сферах не любит бойкоты.
- Не люблю бойкоты. Нигде вообще. Будь то в выборах или других сферах. Бойкот провалился, его не было, так как явка была высока. Никто не заставлял, наши граждане шли на участки. Явка была высока. Поэтому я позитивно оцениваю результаты выборов, - сказал Токаев.
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