Токаев: Строительство АЭС в Казахстане пока не планируется

Мы будем согласовывать с населением этот вопрос.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде заявил, что вопрос о строительстве в стране АЭС на повестке пока не стоит, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вы говорите о строительстве АЭС. Такого в плане нет. И на повестке заседания не стоит. Если будет, то в обязательном порядке будем согласовывать с населением. Это очень ответственный и актуальный вопрос, - отметил Президент.

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