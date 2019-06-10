Токаев: Строительство АЭС в Казахстане пока не планируется
Мы будем согласовывать с населением этот вопрос.
Фото : sgktn.uz10 июня 2019, 18:47
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде заявил, что вопрос о строительстве в стране АЭС на повестке пока не стоит, передает корреспондент Zakon.kz.
- Вы говорите о строительстве АЭС. Такого в плане нет. И на повестке заседания не стоит. Если будет, то в обязательном порядке будем согласовывать с населением. Это очень ответственный и актуальный вопрос, - отметил Президент.
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