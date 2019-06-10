Задержание Рината Заитова попало на видео
Известный айтыскер объявил о создании собственной партии.
Фото : Коллаж Zakon.kz10 июня 2019, 20:51
Задержание известного казахстанского акына, звезды айтыса Рината Заитова попало на видео, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях появилось видео, где Ринат обращается к собравшимся вокруг него людям. Он говорит, что завтра начнет создавать партию. Будет день и ночь учить законы.
- Эта наша земля, наш народ, наша страна и сам народ должен брать в руки судьбы страны. Хватит терпеть беззаконие и несправедливость, - говорит Ринат Заитов.
В самый разгар монолога, в толпу врываются люди в форме и балаклавах, и в сопровождении полицейских задерживают несколько человек из толпы, в том числе и самого Рината.
Ранее Токаев высказался о протестах в двух городах Казахстана.
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