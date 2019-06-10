Задержание Рината Заитова попало на видео

Известный айтыскер объявил о создании собственной партии.

Задержание известного казахстанского акына, звезды айтыса Рината Заитова попало на видео, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, где Ринат обращается к собравшимся вокруг него людям. Он говорит, что завтра начнет создавать партию. Будет день и ночь учить законы.

- Эта наша земля, наш народ, наша страна и сам народ должен брать в руки судьбы страны. Хватит терпеть беззаконие и несправедливость, - говорит Ринат Заитов.

В самый разгар монолога, в толпу врываются люди в форме и балаклавах, и в сопровождении полицейских задерживают несколько человек из толпы, в том числе и самого Рината.

Ранее Токаев высказался о протестах в двух городах Казахстана.

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