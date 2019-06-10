ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента Казахстана

Президент Казахстана избран.

Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Сулеймен объявила официальные данные внеочередных выборов президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила Ляззат Сулеймен, Жамбыл Ахметбеков набрал 167 649 голосов или 1,82% голосов, Дания Еспаева – 465 714 или 5,05%, Амиржан Косанов – 1 495 491 или 16,23%, Толеутай Рахимбеков – 280 451 или 3,04%, Амангельды Таспихов – 182 898 или 1,98%, Касым-Жомарт Токаев – 6 539 715 или 70,96% и Садыбек Тугел – 84 582 или 0,92%.

Сады-бек Тугел 0,92%

Жамбыл Ахметбеков 1,82%

Амангельды Таспихов 1,98%

Толеутай Рахимбеков 3.04%

Дания Еспаева 5,05%

Амиржан Косанов 16,23%

Касым-Жомарт Токаев 70,96%

- Сегодня мы завершили длившуюся последние два месяца в стране избирательную кампанию. Подведены окончательные итоги выборов, избран президент Казахстана. Поздравляю всех с этим важным государственным событием – заключил председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев.

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