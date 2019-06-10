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ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента Казахстана

Президент Казахстана избран.

Фото : zakon.kz10 июня 2019, 22:31

Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Сулеймен объявила официальные данные внеочередных выборов президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила Ляззат Сулеймен, Жамбыл Ахметбеков набрал 167 649 голосов или 1,82% голосов, Дания Еспаева – 465 714 или 5,05%, Амиржан Косанов – 1 495 491 или 16,23%, Толеутай Рахимбеков – 280 451 или 3,04%, Амангельды Таспихов – 182 898 или 1,98%, Касым-Жомарт Токаев – 6 539 715 или 70,96% и Садыбек Тугел – 84 582 или 0,92%.

Сады-бек Тугел 0,92%

Жамбыл Ахметбеков 1,82%

Амангельды Таспихов 1,98%

Толеутай Рахимбеков 3.04%

Дания Еспаева 5,05%

Амиржан Косанов 16,23%

Касым-Жомарт Токаев 70,96%

- Сегодня мы завершили длившуюся последние два месяца в стране избирательную кампанию. Подведены окончательные итоги выборов, избран президент Казахстана. Поздравляю всех с этим важным государственным событием – заключил председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев.


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