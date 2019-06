В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

В нью-йоркском районе Манхэттен вертолет врезался в 54-этажное здание, сообщает телеканал CBS.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH