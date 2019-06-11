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Когда Казахстан сыграет с Сан-Марино в матче отбора Евро-2020

Казахстанцы провели три игры - после победы над Шотландией (3:0), последовали поражения от России (0:4) и Бельгии (0:3).

Фото : sports.kz11 июня 2019, 06:50

11 июня сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года примет дома команду Сан-Марино, пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет на стадионе "Астана-Арена" в Нур-Султане, вмещающем 30 000 зрителей. Начало матча запланировано на 19:50 столичного времени.

Отметим, что на данный момент казахстанцы провели три игры - после победы над Шотландией (3:0), последовали поражения от России (0:4) и Бельгии (0:3).


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