Когда Казахстан сыграет с Сан-Марино в матче отбора Евро-2020

Казахстанцы провели три игры - после победы над Шотландией (3:0), последовали поражения от России (0:4) и Бельгии (0:3).

11 июня сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года примет дома команду Сан-Марино, пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет на стадионе "Астана-Арена" в Нур-Султане, вмещающем 30 000 зрителей. Начало матча запланировано на 19:50 столичного времени.

Отметим, что на данный момент казахстанцы провели три игры - после победы над Шотландией (3:0), последовали поражения от России (0:4) и Бельгии (0:3).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!