Когда Казахстан сыграет с Сан-Марино в матче отбора Евро-2020
Казахстанцы провели три игры - после победы над Шотландией (3:0), последовали поражения от России (0:4) и Бельгии (0:3).
Фото : sports.kz11 июня 2019, 06:50
11 июня сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года примет дома команду Сан-Марино, пишет Sports.kz.
Это противостояние пройдет на стадионе "Астана-Арена" в Нур-Султане, вмещающем 30 000 зрителей. Начало матча запланировано на 19:50 столичного времени.
Отметим, что на данный момент казахстанцы провели три игры - после победы над Шотландией (3:0), последовали поражения от России (0:4) и Бельгии (0:3).
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