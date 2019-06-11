Осторожно, подделка! Из-за контрафакта едва не пострадали люди в Алматы

Контрафакт передан на экспертизу.

Получить подделку всегда неприятно, но если производят контрафакт медицинских изделий, то это чревато не только испорченным настроением, но и представляет опасность для жизни. С одним из таких случаев разбирался Zakon.kz.

ТОО "Производственный комплекс "Аврора", являясь отечественным производителем, помимо ряда продукции, выпускает дезинфицирующие средства, используемые в медицинских учреждениях Казахстана. В частности, компания является единственным производителем "Альфапирокс гель", который предназначен для дезинфекции рук хирурга перед операцией, инструментов и т.д.

Контрафакт

Что произошло?

- 4 апреля к нам обратился РГП на ПХВ Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК. Они сказали, что проводили госзакупки, в которых победил ИП "Дезэфект" и по заключенному договору была осуществлена поставка "Альфапирокс геля". Но упаковка товара не похожа на прежнюю и консистенция геля слишком жидкая, - рассказала представитель ТОО "Производственный комплекс "Аврора" Анель Шакенова.

При осмотре товара подозрения подтвердились. В центр действительно попал контрафактный продукт.

Оригинал

Какие меры предприняли?

В тот же день было написано заявление в полицию и дело зарегистрировали в ЕРДР. Продукцию опечатали до проведения экспертизы.

Между тем стало известно, что поставщик контрафакта - ИП "Дезэфект" образован Бодровой Дарьей Станиславовной. Данное ИП, в свою очередь аффилировано с ТОО "Гиппократ", владеет которым мама Бодровой Д.С. - Бодрова Валентина Ивановна. ТОО "Гиппократ" занимается производством дезинфицирующих средств. Таким образом, где ИП "Дезэфект" приобретает контрафактную продукцию можно догадаться. Остается вопрос почему ИП реализует контрафактную продукцию?

В настоящее время контрафакт передан на экспертизу. Однако, очевидным является то, что данный случай — это не только удар по репутации отечественного производителя, но в первую очередь, нужно отметить что применение контрафактных медицинских изделий представляет угрозу здоровью как медработников, так и пациентов.

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