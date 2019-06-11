Экспертиза не обнаружила выбросов хлора на "АрселорМиттал Темиртау"

Замеры провели независимый эксперт Виктор Матонин, а также сотрудники санитарно-технической лаборатории по медицинским вопросам АО "АрселорМиттал Темиртау".

Компания "АрселорМиттал Темиртау" получила официальное подтверждение об отсутствии выбросов хлора и хлористого водорода, превышающего ПДК, сообщает издание "Novosti Temirtau".





- Независимая комиссия под руководством Управления природных ресурсов и Департамента экологии по Карагандинской области направила в компанию подтверждающие документы об отсутствии на территории АО "АрселорМиттал Темиртау" выбросов хлора и хлористого водорода, превышающего ПДК.

На территории предприятия "АрселорМиттал Темиртау" 5 июня были проведены замеры выбросов хлора и хлористого водорода (паров соляной кислоты) в атмосферный воздух. Замеры проводились на территории листопрокатного цеха №2 металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау", в частности БХУ (блока химических установок).

Результаты замеров

Замеры провели независимый эксперт - директор ТОО "ЭкоЭксперт" Виктор Матонин, а также сотрудники санитарно-технической лаборатории по медицинским вопросам АО "АрселорМиттал Темиртау". Участниками выездной группы при проведении проверки стали также представители Управления природных ресурсов, Департамента экологии, руководства комбината и инициаторы поднятия данной темы.

Директор ТОО "ЭкоЭксперт" Виктор Матонин

По результатам замеров в воздухе рабочей зоны БХУ и на промышленной площадке, прилегающей к БХУ, выбросов хлора не зафиксировано, что касается хлористого водорода – его выбросы находятся в пределах ПДК воздуха рабочей зоны.

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