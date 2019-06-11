Около 700 человек задержаны за два дня в двух городах Казахстана

650 человек привлечены к ответственности за митинги.

В кулуарах правительства РК советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз прокомментировал задержания в Алматы и Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.

- В первый день было 500, во второй день получается около 200 были доставлены - из них 150 привлечены к ответственности, - сказал он.

По его словам, эти данные по двум городам - Алматы и Нур-Султан.

Информацию по задержанию в других городах Нурдильда Ораз не подтвердил.

- В первый день около 400 было привлечены к ответственности, во второй день были доставлены около 500, привлечены около 150, - уточнил советник главы МВД.

По вопросу о мере ответственности он рекомендовал обращаться в департаменты полиции Алматы и Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что в день выборов 9 июня полиция задержала 500 человек после митингов в столице Казахстана и Алматы. На следующий день вновь избранный Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал митингующих к диалогу, а также прокомментировал блокировки соцсетей в Казахстане.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!