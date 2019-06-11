Информацию об избиении полицейскими журналиста прокомментировали в ДП Алматы

По данному факту начата служебная проверка.

Департаментом полиции Алматы начата служебная проверка по факту нанесения телесных повреждений журналисту Шокану Алхабаеву, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

Как сообщили в ведомстве, ДП Алматы ни в коем случае не снимает с себя ответственности и гарантирует объективное разбирательство по данному факту.

При этом полицейские отметили, что следует обратить внимание на наличие правил безопасности для представителей СМИ при освещении беспорядков и несанкционированных митингов. И эти правила, прежде всего, направлены на безопасность самих журналистов.

- Должна быть наружная опознавательная атрибутика, чтобы в суете можно было, не вглядываясь в документы, распознать представителя медиа. Об этом ранее неоднократно говорилось и руководством МВД. В данном случае журналист Алхабаев Шокан был без опознавательного жилета. В то же время следует отметить, что среди нарушителей общественного порядка очень много провокаторов, чьи преступные действия, в первую очередь, угрожают жизни и здоровью граждан и общественной безопасности. Поэтому первостепенные задачи органов внутренних дел при подавлении беспорядков направлены на нейтрализацию действий преступно настроенных лиц и обеспечение безопасности мирного населения, - сообщили в ДП Алматы.

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