Неизвестный "заминировал" суды в Алматы

Подробности выясняются.

В Алматы из некоторых зданий судов эвакуируют людей, передает Zakon.kz.

Адвокат Джохар Утебеков в Facebook сообщил о том, что кто-то позвонил и сообщил о бомбах "во всех судах Алматы". Людей эвакуируют.

В пресс-службе горсуда Алматы информацию подтвердили частично. Звонок действительно поступил, но речь идет не обо всех судах города. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств. Подробная информация будет позже.

По сообщениям очевидцев, эвакуировали Турксибский, Медеуский и Алатауский районные суды.

- В настоящее время экстренные и оперативные службы города проводят комиссионные осмотры по ряду объектов на территории Алматы, в том числе и судах, после получения сигналов о, якобы, заложенных взрывных устройствах. В рамках алгоритма действия первичного реагирования на такого рода сообщения представителями служб проводятся эвакуация граждан, отвод транспортных средств и поиски взрывных устройств. Как информировали в Центре оперативного Управления ДП, по нескольким объектам проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной, - пояснили в полиции, - прокомментировали информацию в пресс-службе ДП Алматы. Там призвали граждан не поддаваться панике.

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