Altyn Bank в цифровом банкинге Altyn-i запустил бесконтактные платежи Apple Pay

Платежи Apple Pay безопасны и обеспечивают необходимую конфиденциальность.

С сегодняшнего дня владельцы платежных карт Altyn-i Mastercard могут быстро и безопасно оплачивать покупки мобильным телефоном или иным устройством с технологией бесконтактной оплаты Apple Pay.

Привязать кредитную или дебетовую карту Altyn-i Mastercard к услуге Apple Pay можно с помощью предустановленного приложения Wallet в iPhone или другом устройстве Apple.

- Мы создали в Казахстане первый цифровой банк Altyn-i, где все продукты и процессы перенесены в онлайн, начиная от открытия счета и выпуска дебетовой карты до отправки международного валютного перевода или получения беззалогового кредита, - сказал Председатель Правления АО "AltynBank" Марат Альменов, - Мы постоянно развиваем Altyn-i и заинтересованы в расширении банковских услуг для наших клиентов. Теперь мы рады предложить им новый, удобный способ бесконтактной оплаты товаров и услуг.

Платежи Apple Pay безопасны и обеспечивают необходимую конфиденциальность: при добавлении кредитной или дебетовой карты Altyn-i Mastercard в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Присваивается уникальный номер учётной записи, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" устройства Apple. При этом, каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новыми моделями, а также с Apple Watch. Пользователь может совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.

Altyn Bank занимает 13-е место по активам и имеет самые высокие рейтинги (Fitch – "BBB-", Moody’s – "Ba1") среди казахстанских коммерческих банков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!