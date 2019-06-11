Мамин поручил акимам принять меры по стабилизации цен на продукты

За счет повышения цен на агропромышленные товары в некоторых областях наблюдается небольшой рост уровня инфляции.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин дал поручение акимам принять меры для стабилизации цен в регионах, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается ситуации инфляции в регионах... хотя ситуация не выходит из-под контроля, тем не менее, небольшой рост наблюдается в Атырауской, Мангистауской и в городах Нур-Султан и Шымкент, - сказал он.

По его словам, основной вклад в это вносит повышение цен на агропромышленные товары.

- Сейчас рынок насыщен свежими овощами, соответственно, цены должны снижаться. Акимам регионов принять исчерпывающие меры для стабилизации цен, особенно на социальные продукты питания, - поручил Мамин.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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