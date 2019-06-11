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Замглавы МВД извинился за нападение полицейских на журналиста в Алматы

Однако заместитель министра отметил, что отчасти в случившемся есть вина самого журналиста одного из республиканских СМИ.

Фото : Atameken Business Channel11 июня 2019, 11:09

Журналист Шокан Алхабаев оказался слишком близко во время силовой фазы по ликвидации антиобщественных проявлений без опознавательных знаков СМИ. Приношу свои извинения за такие эксцессы, сказал в кулуарах правительства первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я ознакомился с этими материалами. Так вот инцидент, о котором вы говорите, случился возле автовокзала Сайран. Ваш коллега в ночное время без каких-либо опознавательных знаков, что это журналист, оказался в момент силовой фазы по ликвидации тех антиобщественных проявлений. Действительно, в такие моменты он оказался слишком близко к эпицентру задержаний. Еще раз повторюсь, без бейджика, без жилета специального в ночное время, в это время, что угодно может произойти, действительно, он был задержан. Я приношу свои извинения от министерства внутренних дел за такие эксцессы, но здесь отчасти вина (СМИ). Мы должны четко видеть, что это журналисты, - сказал Кожаев.

Ранее в департаменте полиции Алматы сообщали, что по данному факту начата служебная проверка. Как сообщили в ведомстве, ДП Алматы ни в коем случае не снимает с себя ответственности и гарантирует объективное разбирательство по данному факту.

При этом полицейские отметили, что следует обратить внимание на наличие правил безопасности для представителей СМИ при освещении беспорядков и несанкционированных митингов. И эти правила, прежде всего, направлены на безопасность самих журналистов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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