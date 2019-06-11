Замглавы МВД извинился за нападение полицейских на журналиста в Алматы

Однако заместитель министра отметил, что отчасти в случившемся есть вина самого журналиста одного из республиканских СМИ.

Журналист Шокан Алхабаев оказался слишком близко во время силовой фазы по ликвидации антиобщественных проявлений без опознавательных знаков СМИ. Приношу свои извинения за такие эксцессы, сказал в кулуарах правительства первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я ознакомился с этими материалами. Так вот инцидент, о котором вы говорите, случился возле автовокзала Сайран. Ваш коллега в ночное время без каких-либо опознавательных знаков, что это журналист, оказался в момент силовой фазы по ликвидации тех антиобщественных проявлений. Действительно, в такие моменты он оказался слишком близко к эпицентру задержаний. Еще раз повторюсь, без бейджика, без жилета специального в ночное время, в это время, что угодно может произойти, действительно, он был задержан. Я приношу свои извинения от министерства внутренних дел за такие эксцессы, но здесь отчасти вина (СМИ). Мы должны четко видеть, что это журналисты, - сказал Кожаев.

Ранее в департаменте полиции Алматы сообщали, что по данному факту начата служебная проверка. Как сообщили в ведомстве, ДП Алматы ни в коем случае не снимает с себя ответственности и гарантирует объективное разбирательство по данному факту.

При этом полицейские отметили, что следует обратить внимание на наличие правил безопасности для представителей СМИ при освещении беспорядков и несанкционированных митингов. И эти правила, прежде всего, направлены на безопасность самих журналистов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!