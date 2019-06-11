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Пан Ги Мун поздравил Токаева

Пользуясь случаем, хотел бы в ближайшем будущем продолжить наши совместные усилия и сотрудничество в целях построения светлого будущего в мире.

Фото : ПМ11 июня 2019, 11:14

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прислал телеграмму с поздравлением Касым-Жомарту Токаеву, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

На имя Президента РК продолжают поступать поздравления по случаю его избрания на пост.

Бывший генеральный секретарь ООН, почетный председатель Института глобального взаимодействия при Университете Енсэ Пан Ги Мун от всей души поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на ответственный государственный пост. В послании выражена уверенность в том, что его опыт работы в качестве генерального директора Отделения ООН в Женеве, способность формировать консенсус среди различных заинтересованных сторон приведут Казахстан к процветанию.

- В данное время Казахстан является одной из уникальных стран, демонстрирующих устойчивое развитие и инклюзивный рост. Я полагаю, что ваше глубокое понимание дипломатии будет способствовать государственному строительству и социально-экономическому прогрессу в вашей стране. Пользуясь случаем, хотел бы в ближайшем будущем продолжить наши совместные усилия и сотрудничество в целях построения светлого будущего в мире, - говорится в телеграмме.


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