Скандальное видео с учителем и завучем алматинской школы распространяют в Сети

10 июня 2019 года несколько ребят гуляли около школы. Затем появились два мужчины в нетрезвом состоянии и начали приставать к детям. Пинать мопеды, пинать самих детей, одного даже ударили по лицу - описание к видео.

В соцсетях появилось видео, на котором скандалят двое мужчин. Не обошлось и без рукоприкладства. В пояснении сказано, что это работники школы, передает Zakon.kz.

- Это завуч и физрук школы, они возле школы побили двух школьников и ушли оттуда, после приехали родители этих школьников! Алматы, Алатауский район. 10 июня 2019 года несколько ребят гуляли около школы. Затем появились два мужчины в нетрезвом состоянии и начали приставать к детям. Пинать мопеды, пинать самих детей, одного даже ударили по лицу. Дети позвали на помощь родителей. Как выяснилось немного позже, эти два мужчины работники школы номер 160 Алатауского района. В футболке учитель физкультуры, а в костюме завуч по учебно-воспитательной работе, - сказано в описании видео, размещенном в паблике kris_p_brothers_official.

Информация подтвердилась. В секретариате школы №160 сообщили, что в курсе произошедшего. Мужчины действительно являются учителем физкультуры и завучем по воспитательной работе. В школе отметили, что их поведение явно не красит лицо педагога. Будет рассматриваться вопрос их увольнения.

видео: kris_p_brothers_official

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