#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Происшествия

Два часа горел грузовик белорусского водителя на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Пожар на трассе Алматы – Усть-Каменогорск , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 07:07 Фото: freepik
В области Абай два часа не могли потушить полыхающую фуру водителя из Беларуси, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя, пожар начался в прицепе. Его моментально охватило пламя, а густой дым поднимался на десятки метров, передает "КТК".

Мужчина вызвал спасателей, но первыми на месте оказались полицейские. Они перекрыли участок трассы и даже пытались разгрузить прицеп, чтобы спасти часть товара.

"Ситуацию осложнял сильный ветер", – говорится в репортаже.

Следом прибыли добровольцы из пункта пожаротушения ближайшего села со спецтехникой. Совместными усилиями огонь удалось сдерживать до приезда пожарных. Тем пришлось проехать 130 км до места ЧП. Всего на тушение ушло около двух часов.

"Сотрудники патрульной полиции области Абай действовали оперативно и профессионально. До прибытия пожарных подразделений с общественными добровольцами предприняли все возможные меры для сдерживания огня", – рассказал начальник Управления административной полиции ДП области Абай Бауыржан Омаров.

В Алматы ночью 14 марта полураздетый мужчина попал под машину.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Выпускник из области Абай показал лучший результат по Казахстану на ЕНТ
10:10, Сегодня
Выпускник из области Абай показал лучший результат по Казахстану на ЕНТ
Volkswagen перевернулся на трассе Алматы – Усть-Каменогорск: погиб один человек
13:03, 01 июля 2023
Volkswagen перевернулся на трассе Алматы – Усть-Каменогорск: погиб один человек
На трассе в СКО вспыхнул грузовик
19:54, 14 октября 2024
На трассе в СКО вспыхнул грузовик
Последние
Популярные
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
