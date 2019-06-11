Сводки с границы: тайный миллионер и скрытные пешеходы

Обзор событий за минувшие сутки.

Пресс-служба пограничной службы КНБ РК рассказала о попытках нарушения режима прохождения государственной границы Казахстана за минувшие сутки, передает Zakon.kz.

Тайный "миллионер"

10 июня около 18:30 пограничным нарядом отделения "МЦПС" Хоргоссокого погранотряда после прохождения таможенного и пограничного контроля задержан гражданин Кыргызской Республики 1969 года рождения, который направлялся в сторону Центра с незадекларированной денежной суммой 10 438 185 тенге.

Так же задержан гражданин РК 1990 года рождения за попытку незаконного вывоза из МЦПС в РК 80 блоков (800 пачек) табачных изделий "ESSE".

Задержаны за попытки нарушения государственной границы

Прошлой ночью в 22:15 пограничный наряд от заставы "Капланбек" Сарыагашского погранотряда с помощью прибора ночного видения наблюдал, как под покровом ночи со стороны тыла к государственной границе приближается скрытным путем неизвестный. По направлению движения вероятного нарушителя был выставлен наряд. Через 30 минут после обнаружения неизвестный был задержан во время попытки преодоления оградительного забора государственной границы в сторону Узбекистана. Им оказался гражданин Республики Узбекистан 1976 года рождения

В 23:40 дозор от пограничной заставы "Гродеково" Таразского погранотряда обнаружил на контрольно-следовой полосе увесистую спортивную сумку черного цвета.

После осмотра местности с помощью розыскной собаки, с использованием прибора ночного видения недалеко от места обнаружения сумки, под оградительным забором нашли и замаскировавшегося хозяина ночной находки, лежащего придерживая дыханье. Им оказался гражданин Кыргызской Республики 1979 года рождения. Следовал из РК в КР в пешем порядке.

Пограничный наряд "Жанажол авто" Петропавловского погранотряда задержал гражданку РФ 1998 года рождения за попытку выезда из РК в РФ по документам гражданки Казахстана 2004 года рождения. Для установления личности задержанная передана в ОП Мамлютского района.

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