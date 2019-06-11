Горячая вода из-под земли: где лучше не парковать авто в Алматы
Горожанам и гостям мегаполиса рекомендовано в местах их проведения соблюдать меры предосторожности.
Жителям Алматы рекомендовали временно воздержаться от парковки авто в местах проведения испытания теплосетей, передает Zakon.kz
Во время гидравлических испытания тепловых сетей, которые будут проводиться с 3-х до 7-ми часов утра с 11-го по 21-е июня этого года на территориях 6-ти районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендовано в местах их проведения соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей. Такое предупреждение выпустили Алматинские тепловые сети
- Несмотря на принятые меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации – выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефону: 378-06-65 или 109, - сообщили в АлТС.
График проведения испытаний теплосетей:
11 июня:
- Абылай хана – Богенбай батыра – Ауэзова – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова;
- Рыскулова – Жарылгасова – Сейфуллина – Успенского – Александрова;
- Гайдара – Рыскулова – Сейфуллина – Толе би;
- микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4;
- микрорайон Кокмайса (бывш. микрорайон Дорожник);
- микрорайон Кулагер;
11-13 июня:
- Улугбека - р. Большая Алматинка – Рыскулбекова – Яссауи;
11-14 июня:
- Аскарова – санаторий Алматы – Саина – Альфараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Фурманова – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;
12 июня:
- Аскарова – санаторий Алматы – Карасай батыра – Роызбакиева – Рыскулова – Емцова;
- Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
13 июня:
- Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – р. Есентай – Гоголя;
13-14 июня:
- Раимбека – Гайдара – Жубанова – Саина;
14 июня:
- Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – р. Есентай – Шевченко – Досмухамедова;
- 3-я Карьерная – Толе би – Муканова – Кулымбетова;
17 июня:
- Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
17-18 июня:
- Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;
18-19 июня:
- Рыскулова - р. Большая Алматинка – Маргулана – Яссауи;
19-20 июня:
- Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева;
20-21 июня:
- Толе би – р. Большая Алматинка – Сатпаева – Ашимова (микрорайон Калкаман);
- Карасай батыра – Тлендиева – Айманова – Жандосова.
- Всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено, - сообщили тепловики.
Гидравлические испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.
Альберт Ахметов
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