Горячая вода из-под земли: где лучше не парковать авто в Алматы

Горожанам и гостям мегаполиса рекомендовано в местах их проведения соблюдать меры предосторожности.

Жителям Алматы рекомендовали временно воздержаться от парковки авто в местах проведения испытания теплосетей, передает Zakon.kz

​Во время гидравлических испытания тепловых сетей, которые будут проводиться с 3-х до 7-ми часов утра с 11-го по 21-е июня этого года на территориях 6-ти районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендовано в местах их проведения соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей. Такое предупреждение выпустили Алматинские тепловые сети

- Несмотря на принятые меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации – выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефону: 378-06-65 или 109, - сообщили в АлТС.

График проведения испытаний теплосетей:

11 июня:

- Абылай хана – Богенбай батыра – Ауэзова – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова;

- Рыскулова – Жарылгасова – Сейфуллина – Успенского – Александрова;

- Гайдара – Рыскулова – Сейфуллина – Толе би;

- микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4;

- микрорайон Кокмайса (бывш. микрорайон Дорожник);

- микрорайон Кулагер;

11-13 июня:

- Улугбека - р. Большая Алматинка – Рыскулбекова – Яссауи;

11-14 июня:

- Аскарова – санаторий Алматы – Саина – Альфараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Фурманова – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

12 июня:

- Аскарова – санаторий Алматы – Карасай батыра – Роызбакиева – Рыскулова – Емцова;

- Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

13 июня:

- Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – р. Есентай – Гоголя;

13-14 июня:

- Раимбека – Гайдара – Жубанова – Саина;

14 июня:

- Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – р. Есентай – Шевченко – Досмухамедова;

- 3-я Карьерная – Толе би – Муканова – Кулымбетова;

17 июня:

- Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

17-18 июня:

- Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;

18-19 июня:

- Рыскулова - р. Большая Алматинка – Маргулана – Яссауи;

19-20 июня:

- Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева;

20-21 июня:

- Толе би – р. Большая Алматинка – Сатпаева – Ашимова (микрорайон Калкаман);

- Карасай батыра – Тлендиева – Айманова – Жандосова.

- Всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено, - сообщили тепловики.

Гидравлические испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Альберт Ахметов

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