Двухлетний малыш разбился насмерть в Петропавловске
КЧС страны снова напоминает о мерах, чтобы избежать подобных трагедий.
Сегодня, 11 июня, в Петропавловске ребенок выпал из окна и разбился насмерть, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Трагедия произошла в 12:35 в доме по ул. Ш.Уалиханова. Оставшийся без присмотра мальчик, 2017 года рождения, выпал из окна квартиры, расположенной на последнем этаже 5-этажного дома.
Врачи скорой медицинской помощи, прибывшие на место несчастного случая, констатировали смерть малыша.
В целях предупреждения несчастных случаев с детьми КЧС МВД рекомендует следующие меры защиты:
- не оставлять окна открытыми, если дома ребенок;
- не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору;
- не оставлять без присмотра ребенка, особенно играющего возле окон, балконов и стеклянных дверей;
- не ставить мебель поблизости с окнами, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз;
- преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.
КЧС МВД рекомендует установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом.
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