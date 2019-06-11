Жители Казахстана жалуются на перебои в работе WhatsApp

Перебои в работе мессенджера наблюдаются в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Жезказган, Павлодар и других.

В ряде городов Казахстана возникли проблемы с мессенджером WhatsApp, передает Zakon.kz.

Кто-то жалуется на то, что не может отправить и принять медиафайл, кто-то отмечает, что не работает приложение мессенджера на компьютере. Кто-то и вовсе пишет, что WhatsApp отрубился.

По данным downdetector, перебои в работе мессенджера наблюдаются в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Жезказган, Павлодар и других.

Судя по комментариям пользователей на downdetector, перебои в работе WhatsApp - не только в Казахстане. С самого утра поступают сообщения от пользователей из Америки, Великобритании, Румынии, Мальты. В основном поступают жалобы на работу Whatsapp Web.

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