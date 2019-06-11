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Часть улицы Толе би закрывают на время в Алматы

С 13 июня до 18 июля 2019 года будет закрыто движение.

Фото : АлТС11 июня 2019, 17:53

В Алматы временно закроют проезд на одном из участков улицы Толе би, передает Zakon.kz.

С 13 июня до 18 июля 2019 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Толе би от улицы Муканова до улицы Байзакова в западном направлении.

Как сообщили в Алматинских тепловых сетях, временные ограничения связаны с плановой реконструкцией магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью этого уличного сегмента. При этом горячее водоснабжение жилых домов и иных зданий в этом районе прерываться не будет.

Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.


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