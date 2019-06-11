Часть улицы Толе би закрывают на время в Алматы

С 13 июня до 18 июля 2019 года будет закрыто движение.

В Алматы временно закроют проезд на одном из участков улицы Толе би, передает Zakon.kz.

С 13 июня до 18 июля 2019 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Толе би от улицы Муканова до улицы Байзакова в западном направлении.

Как сообщили в Алматинских тепловых сетях, временные ограничения связаны с плановой реконструкцией магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью этого уличного сегмента. При этом горячее водоснабжение жилых домов и иных зданий в этом районе прерываться не будет.

Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!