Общество

Часть улицы Толе би закрыли в Алматы на несколько ночей

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 09:14 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жителей и гостей Алматы предупредили о том, что участок улицы Толе би будет закрыт на три ночи с 15 по 18 августа, сообщает Zakon.kz.

Ограничения движения транспорта, как пояснили в акимате, связаны с проведением среднего ремонта.

"Движение будет перекрываться на улице Толе би от улицы Каирбекова до ВОАД с 22:00 до 6:00 – до 18 августа", – рассказали в акимате.

Фото: акимат Алматы

На участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в Алматы на 24 дня частично ограничат движение по улице Яссауи в Ауэзовском районе.

Андрей Дюсупов
