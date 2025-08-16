Часть улицы Толе би закрыли в Алматы на несколько ночей

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Жителей и гостей Алматы предупредили о том, что участок улицы Толе би будет закрыт на три ночи с 15 по 18 августа, сообщает Zakon.kz.

Ограничения движения транспорта, как пояснили в акимате, связаны с проведением среднего ремонта. "Движение будет перекрываться на улице Толе би от улицы Каирбекова до ВОАД с 22:00 до 6:00 – до 18 августа", – рассказали в акимате. Фото: акимат Алматы На участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Ранее стало известно, что в Алматы на 24 дня частично ограничат движение по улице Яссауи в Ауэзовском районе.

