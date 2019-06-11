Накрутка на шоу "Голос. Дети" подтверждена официально

Эксперты зафиксировали две группы номеров, с которых голосовали за Микеллу Абрамову.

Международная компания Group-IB завершила проверку итогов голосования на шоу "Голос. Дети", специалисты подтвердили выводы о накрутке голосов. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты зафиксировали две группы номеров, с которых голосовали за Микеллу Абрамову. По данным компании, суммарно с них поступило более 41 тысячи голосов: 33 175 звонков из Башкортостана и 8216 СМС из Ленинградской области.

Зафиксировали и другие аномалии. Так, среднее количество голосов, отданных с одного телефона за Абрамову, приближается к 8, при среднем значении по остальным участникам около 1,5.

Число проголосовавших за нее уникальных номеров по сравнению с участником, занявшим второе место, было в два раза меньше в финале и почти в шесть раз меньше в суперфинале.

Кроме того, специалисты изучили голосование абонентов, отдавших по 20 и более голосов. У победителя проекта таких было 2 078, тогда как у других конкурсантов примерно в 35 раз меньше.

Также эксперты заметили резкий старт голосования за Абрамову с самого начала выступления. В финале за нее поступало до 300 голосов в секунду, у соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду. В суперфинале за Абрамову отдавали 250 голосов в секунду, у соперников – 170 (Ержан Максим) и менее 100 (Валерий Кузаков).

Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.

Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. В дальнейшем вещатель аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.

Спецвыпуск вышел в эфир 24 мая. В итоге гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая и дочь Алсу. Каждый получил по миллиону рублей. Микелла свой приз отдала на благотворительность.

Эрнст заявил, что шоу закрыто не будет.

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