"Вы поведете страну по пути прогресса". Токаева поздравляют главы государств

Телеграммы с поздравлениями поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева.

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю избрания Президентом Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает, что столь убедительная победа на выборах в полной мере подтверждает высокий авторитет Касым-Жомарта Токаева среди соотечественников, широкий настрой на продолжение курса, направленного на устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана, защиту его внешнеполитических интересов, всемерное укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению тесной работы с Вами в целях наращивания всего комплекса двусторонних связей, а также продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве на благо братских народов России и Казахстана", - говорится в телеграмме российского лидера.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что итоги голосования еще раз продемонстрировали полное доверие и широкую поддержку, оказанные Касым-Жомарту Токаеву братским народом Казахстана. По его мнению, это является высокой оценкой вклада Главы государства в устойчивое развитие и повышение международного авторитета страны, проявлением твердой уверенности в последовательном продолжении политического курса и важнейших социально-экономических реформ.

"Убежден, что совместными практическими усилиями мы и далее будем развивать и укреплять узбекско-казахстанское стратегическое партнерство в интересах наших стран и народов", - сказано в телеграмме.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркивает, что волеизъявление казахстанского народа является демонстрацией высокого доверия к деятельности Главы государства.

"Мы знаем и уважаем Вас как неизменного сторонника последовательного расширения многогранных отношений двух стран, которые сегодня успешно развиваются в рамках стратегического партнерства. Будучи заинтересованным в дальнейшем углублении всего комплекса таджикско-казахстанского взаимодействия, выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы сможем вывести сотрудничество наших стран на качественно новый уровень во благо наших народов", - сказано в поздравительном письме.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в своей телеграмме выразил уверенность в том, что убедительная победа Касым-Жомарта Токаева на выборах будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию Казахстана, укреплению дружбы и добрососедства двух братских народов, а также расширению стратегического партнерства между странами.

В своем поздравлении Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пишет: "Азербайджано-казахстанские отношения основываются на общей истории, национальных и нравственных корнях наших народов. Уверен, что мы продолжим совместные усилия по дальнейшему развитию наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства, опирающегося на прочный фундамент, и еще большему углублению нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества".

Президент Республики Сербия Александр Вучич подчеркивает, что его страна придает большое значение дружбе с Казахстаном и привержена укреплению прочных отношений и широкого сотрудничества.

"Уверен, что пользуясь большим доверием, которое граждане Казахстана оказали Вашему политическому опыту и Вашим идеям, Вы поведете страну по пути прогресса", - отметил Президент Сербии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Главу государства с избранием на пост Президента Казахстана и заверил, что он и его Правительство будут самоотверженно работать в интересах углубления дружбы между венгерским и казахстанским народами.

Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на президентских выборах, отметив прекрасное взаимодействие Альянса с Казахстаном и выразив надежду на дальнейшее расширение партнерства.

Исполнительный директор Американо-казахстанской деловой ассоциации Сара Никель в своем послании подчеркнул, что Президент Токаев имеет богатый опыт в продвижении экономического роста и реформ, необходимых для поддержки бизнеса в Казахстане.

"Ваше избрание и продолжение важных инициатив, таких как Международный финансовый центр "Астана", является позитивным для инвесторов сигналом о том, что государство остается приверженным своему курсу на долгосрочное развитие, процветание и международное партнерство", - говорится в телеграмме.

Свои поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева также направили Президенты Венгрии Янош Адер, Грузии Соломе Зурабишвили, Республики Молдова Игорь Додон, Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

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