Семилетний карагандинец упал с качелей и умер

ЧП произошло на игровой площадке возле торгового центра.

11 июня на игровой площадке одного из торговых домов г. Караганды при падении с качели скончался семилетний ребенок, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 части 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".

Назначены необходимые экспертизы. Изымается документация по эксплуатацию данного объекта.

25 мая в Караганде из-за перевернувшегося батута скончался 11-летний ребенок.

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