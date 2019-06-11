Семилетний карагандинец упал с качелей и умер
ЧП произошло на игровой площадке возле торгового центра.
Фото : pixabay.com11 июня 2019, 21:34
11 июня на игровой площадке одного из торговых домов г. Караганды при падении с качели скончался семилетний ребенок, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 части 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".
Назначены необходимые экспертизы. Изымается документация по эксплуатацию данного объекта.
25 мая в Караганде из-за перевернувшегося батута скончался 11-летний ребенок.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973215-921acc337fa9c2f06dd647ffa57663e2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...