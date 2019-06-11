Матч отбора Евро-2020 завершился победой сборной Казахстана

Игра проходила в Нур-Султане на "Астана Арене".

11 июня в Нур-Султане состоялась игра отборного цикла Евро-2020. Сборная Казахстана одержала победу над Сан-Марино и поднялась на третье место в таблице, передает Zakon.kz.

После первого тайма команда на домашнем поле вела со счетом 1:0 после гола Исламбека Куата, который был забит на 46 минуте. В следующем тайме казахстанцы окончательно овладели ситуацией на поле: итоговый счет - 4:0.

Второй гол в ворота соперника забил Максим Федин, который вышел на замену за четыре минуты до этого. На 65 минуте результативно пробил Суюмбаев. Автором четвертого гола стал капитан Бауыржан Исламхан на 79 минуте, забив из-за штрафной.

Сан-Марино находится на последней строчке рейтинга ФИФА. Она официально является худшей сборной мира.

Впереди еще два матча тура первой группы. В 00:45 н-с Шотландия будет играть против Бельгии, Россия – против Кипра.

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