Жители столицы не могут вернуть деньги за несуществующий отдых

Общий ущерб составил 13 миллионов тенге.

Общий ущерб 36 человек, попавшихся на обещания недобросовестных туркомпаний, составил 13 млн тенге. Последние два суда удовлетворили требования истцов о взыскании ущерба, но деньги вернуть не получается, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Аскар Мамаев – житель столицы:

- В аэропорту одна девушка представилась из компании Air Astana и мои анкетные данные записала. По приезду домой, через месяц мне позвонили, "Вы Аскар Мамаев", спросили. "Да". "Вы выиграли приз, от компании "Арт Азия", просим прийти в офис".

В офисе они сразу попали на презентацию. Главные условия участия - быть с супругом, без детей, при себе иметь удостоверение личности, располагать свободным временем.

Асемгуль Тышыбаева – жительница столицы:

- Нам с мужем не давали переговорить, специально включают громкую музыку. А еще сразу зовут с супругом. Одному человеку нельзя, чтобы сразу могли принять решение. Несколько семей сидят, и с каждой из них работает специальный менеджер. Говорят, что если сразу не согласимся, то выигрыш сгорит.

Людям обещали путевки и бытовую технику. Но после того как подписали контракт, они сразу же должны были внести определенную сумму денег. Раушан Тунгушбаева, как и другие, оказалась в ловушке.

Раушан Тунгушбаева – жительница столицы:

- Буквально зомбировали меня. Я вообще не понимала, что я там делала. Так расписали этот отдых, что я последние свои деньги отдала из дома. А когда все прошло, когда захотела вернуть деньги, они мне просто сказали, что деньги мы уже возвращать вам не будем.

Раушан, в отличие от других, не обращалась к юристам. Да и про других пострадавших она не знала. С 2016 года она пытается вернуть свои деньги, а компании теперь не существует и доказать ничего нельзя. По словам юриста, подобные случаи происходят не впервые.

Толеген Болтанов – юрист:

- С 2017 года к нам люди обращались. За этот период несколько десятков миллионов тенге было взыскано с этой компании. Расторгнуто множество договоров, деньги возвращены людям. На сегодняшний день в нашей компании имеются судебные решения о взыскании в пользу 36 человек.

Общая сумма ущерба составила более 13 млн тенге. Но даже после решения суда забрать деньги не представляется возможным. Кто-то, получив заветный приз, решил больше не связываться с такими акциями, а кто-то все же пытается воспользоваться своим выигрышем.

- В этом году срок вышел. Мы ни разу не воспользовались. Ну, они только названия меняют.

Турагенты тоже слышали о подобных фактах недобросовестного обслуживания клиентов и настоятельно рекомендуют не вестись на уловки.

Наталья Огай – директор турагентства:

- Все что касается "стоят в торговых центрах", лучше к ним не подходить. Потому что мы никогда не завлекаем, не стоим в торговых центрах. Лучше прийти в агентство, заключить правильный договор с туристом, чтобы были все чеки об оплате, что в случае чего потом можно было решать какую-либо проблему.

Фонд "Туристік Қамқор" гарантирует поездки только добросовестных туроператоров. В прошлом году в фонд поступило немало обращений. 18 фактов мошенничества подтвердились. А компания, от которой пострадали граждане, вовсе не является туроператором. Они работают по принципу реализации "таймшер".

Светлана Романовская - президент Лиги потребителей Казахстана:

- У нас это понятие не развито, в нормативно-правовой базе его практически нет, но оно имеет место быть. То есть они работают, как обыкновенные туристские компании.

С помощью "таймшера" гражданам продается только проживание. Питание, перелет и другое обслуживание в такой контракт не входят. При этом стоит это намного дороже обычной путевки. По словам Инны Рей, в последнее время участились случаи, когда вместо долгожданного отдыха люди остаются у разбитого корыта.

Инна Рей - председатель фонда "Туристік Қамқор":

- К сожалению, в связи с тем, что деятельность туристская стала более доступной, упрощенной, очень многие неквалифицированные, непрофессиональные люди стали к этой деятельности подключаться. Именно с такой целью: чтобы быстро использовать ваши деньги не по назначению.

Как пояснили в Алматинском городском суде, на фирму, от которой пострадали Аскар Мамаев и другие несостоявшиеся путешественники, также был подан иск. Лицензию суд не отобрал, но штраф наложил в размере 45 МРП. О компании можно очень много прочесть отзывов на разных сайтах. Специалисты советуют никогда не предпринимать необдуманных решений. А перед подписанием любого договора ознакомиться с документами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!