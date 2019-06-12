В Шымкенте открылся международный турнир по теннису Shymkent ATP Challenger

Турнир среди мужчин-профессионалов является вторым по величине после Кубка Президента.

11 июня в 09:30 в Национальном теннисном центре Шымкента состоялась церемония открытия престижного международного турнира по теннису Shymkent ATP Challenger.

На церемонии присутствовали представители администрации города, в частности – заместитель акима г.Шымкент Кайрат Нуртай, руководитель Управления физической культуры и спорта Алибек Нуртаев. От организаторов турнира в церемонии участвовали вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, директор Шымкентского филиала Федерации тенниса Виктор Афимин, а так же судьи международного турнира.

Заместитель акима отметил высокую динамику развития тенниса в регионе и увеличение числа теннисных секций в городе, а также появление молодых звезд казахстанского тенниса среди шымкетцев в числе которых Достанбек Ташбулатов и Койлыбаева Каракат, Амангелди Адия, Байсеит Шынгыс.

Диас Доскараев поблагодарил городские власти за оказанную поддержку не только в организации данного турнира, но и в постоянном сотрудничестве, которое является залогом стабильного развития тенниса в Казахстане.

Напомним, что всю неделю до 16 июня 2019 в Шымкенте будет проходить международный турнир серии ATP Challenger с призовым фондом $54 000. Турнир среди мужчин-профессионалов является вторым по величине турниром после Кубка Президента. В турнире Shymkent ATP Challenger примут участие около 100 теннисистов из 25 стран мира, среди которых - спортсмены из ТОП-100 мирового рейтинга.

От Казахстана примут участие Андрей Голубев, Александр Недовесов, Денис Евсеев, Достанбек Ташбулатов, Григорий Ломакин, Тимофей Скатов и Тимур Хабибулин.

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