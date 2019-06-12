В Алматы бесследно исчезла 19-летняя девушка

По данным полиции, девушка покинула границы страны.

В Алматы уже несколько дней разыскивают 19-летнюю Аль Накауа Нура Гиас. По данным полиции, она покинула границы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Информация о пропаже девушки появилась на странице Instagram-сообщества volontery_almaty_lider.kz.

В сообщении сказано, что 7 июня 2019 года Аль Накауа Нура Гиас около пяти часов вечера вышла из дома в микрорайоне Орбита-4 и с тех пор ее местонахождение не известно. Помимо роста, цвета глаз и волос, одежды и имевшихся при себе личных вещей, отмечена особая примета: на спине девушки имеется татуировка в виде розового дракона.

Как сообщила журналисту Zakon.kz официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, полицейскими установлено, что разыскиваемая девушка покинула пределы республики и выехала в Кыргызстан. В связи с этим ее поиски на территории Казахстана приостановлены.

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