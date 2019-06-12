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Токаев будет работать над реализацией стратегии Елбасы

Моя цель - обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина.

Фото : Скриншот видео12 июня 2019, 11:25

В Нур-Султане во Дворце независимости состоялась инаугурация Касым-Жомарта Токаева. Он обратился впервые к казахстанцам как избранный президент, передает Zakon.kz.

- Дорогие сограждане, в ходе выборной компании я посетил регионы страны. Моя политическая платформа - это ответ на главные запросы наших граждан. Прежде всего, я буду работать над реализацией программы Третьей модернизации Казахстана, претворением реформ. Другими словами, я буду работать над реализацией стратегии Елбасы, чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития. Нужны новые подходы и новые решения, - сказал он.

По его словам, они в скором времени будут обнародованы.

- Во-вторых, планирую заняться решением острых социальных проблем. Правительству поручено подготовить меры, нам нужно серьезно обновить соцполитику. В-третьих, буду поддерживать бизнес, буду защищать и развивать деловую среду. Четвертое, моя цель - обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И, наконец, главное - всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана, - уточнил Президент.


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