Токаев предлагает принять Экологический Кодекс
Кодекс заложит основу для постройки экологического государства.
Фото : Скриншот видео12 июня 2019, 11:36
В своей речи на инаугурации Касым-Жомарт Токаев предложил принять Экологический Кодекс для будущего Казахстана, передает Zakon.kz.
- Для меня, как президента, самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех граждан. Поэтому при принятии решения по стратегическим вопросам, позиция большинства населения будет учитываться. Политическая надстройка должна отвечать преобразованиям, в другом случае это станет препятствием для экономических реформ. В политику и госслужбу должны приходить только самые образованные люди, должен работать принцип меритократии, - сказал он.
Президент отметил, что его агитационная работа включала обсуждение с народом предстоящих больших задач.
- Буду работать открыто и транспарентно. У нас одна родина, одна судьба. Мы все будем трудиться на благо и во имя светлого будущего Казахстана. На этих выборах казахстанцы голосовали за поддержку курса Елбасы. Сохранение и дальнейшее укрепление пути Елбасы и его стратегии. Такие пожелания народа законны и логичны. Современный и развитый Казахстан – заслуга нашего Елбасы. Елбасы – великая личность, основавший казахстанскую государственность, он личность мирового масштаба вошедшая в историю, сохранить его наследие наш общий долг, - заключил Токаев.
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