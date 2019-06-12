Токаев назвал 10 задач своей работы на посту Президента

Инаугурация прошла в столице РК.

Во время речи сразу после инаугурации избранный Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал 10 задач, над которыми он будет работать в первую очередь, передает Zakon.kz.

Повышение доходов населения

Токаев: Мы должны глубоко осознать важность роста. Чтобы наши граждане спокойно жили, работали и воспитывали своих детей. Должен быть экономический рост. В ближайшее время на расширенном заседании правительства мы определим важные направления развития.

Борьба с коррупцией

До 1 сентября будет разработан пакет поправок по коррупции. Мы будем проводить системную работу против коррупции.

Судебная реформа

Реформирование судебной и правоохранительной системы. Токаев сказал, что необходимо ужесточить систему отбора судей и кандидатов на эту должность. Суд должен стать последней инстанцией на справедливость.

Трудоустройство

Открытие новых рабочих мест. Справедливое распределение доходов - это вопрос стратегической важности.

Решение жилищных вопросов

Особое внимание нужно уделять получению жилья граждан разных категорий.

Справедливая социальная политика

Поддержка всеобщего обучения, оказание качественных госуслуг.

Токаев: Мы примем новые законы повышающие статус учителей и врачей, защищая их права, создадим все условия.

Новый курс развития регионов

Сильный регион - сильный Казахстан. Все задачи должны решаться на местном уровне. Население должно принимать участие в решениях в регионах

Рухани жангыру

Стремление к свободе, единство и созидательная сила народа, молодежь - это будущее страны. Мы должны посвятить эту программу воспитанию молодого поколения.

Внешняя политика

Казахстан утвердил себя как открытая надежная страна. Мы будем твердо продвигать национальные интересы на мировой арене. Внешнеполитическая деятельность будет приносить выгоды экономические.

Молодежь - двигатель прогресса

- Особо хочу обратиться к молодому поколению. Вам предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана, стать движущей силой прогресса. Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Начал работать специальный проект. Мы реализуем программу бизнес инициатив молодежи "Жас касипкер", будем поддерживать молодежные стартапы. Внедрим программы трудоустройства молодежи. Моя задача – создать все возможности, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и создали личную историю успеха. Для продвижения молодых талантливых управленцев на все уровни госслужбы будет сформирован президентский кадровый резерв. Наша молодежь целеустремленная, трудолюбивая, креативная, поэтому будущее Казахстан в надежных руках, - сказал президент.

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