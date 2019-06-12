КПО приняла участие в церемонии открытия завода по производству жидкого азота

Данный проект - часть региональной карты индустриализации ЗКО направленного на развитие промышленного потенциала региона.

Представители компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В." (КПО) приняли участие в торжественной церемонии запуска завода по производству жидкого азота ТОО "RT Alliance" в городе Аксае. В церемонии открытия также приняли участие руководители Бурлинского района ЗКО и подрядных компаний КПО.

ТОО "RT Alliance" является действующим подрядчиком КПО, а данный проект - часть региональной карты индустриализации ЗКО направленного на развитие промышленного потенциала региона.

В своей приветственной речи директор ТОО "RT Alliance" Талгат Казиев сказал: "наша компания была создана в 2003 году в качестве поставщика специализированных газов, таких как жидкий азот и гелий. За последние годы наши возможности выросли до сектора нефтесервисных услуг, включая обнаружение утечек гелием, управление фланцевыми соединениями, обслуживание трубопроводов и химическую очистку. Благодаря полученным навыкам работы с КПО, мы смогли выйти на нефтесервисный рынок России".

- С целью дальнейшего развития потенциала компании и вклада в экономику региона в качестве отечественного производителя, в 2016 году был запущен проект по строительству завода по производству жидкого азота, с учетом потребностей крупных нефтегазовых месторождений РК. Запуск завода является нашим подарком на 40-летний юбилей со дня открытия Карачаганакского месторождения, - добавил Талгат Казиев.

Как отметил менеджер по развитию местного содержания КПО Бакытжан Досказиев, "данный завод – один из проектов КПО по развитию местного содержания, направленных на создание производственного кластера вокруг Карачаганакского месторождения".

- Производственная мощность завода составляет около 4500 тонн в год. Компания "RT Alliance" уже инвестировала свыше 400 миллионов тенге в проект, созданы новые рабочие места. Данный завод способен полностью локализовать производство жидкого азота и обеспечить потребности Карачаганакского проекта. Кроме этого, представители Кашаганского и Тенгизского проектов также выразили интерес к данному проекту, поскольку он может стать хорошим примером делового сотрудничества всех операторов в локализации подобного производства, - отметил Бакытжан Досказиев.

За последние три года компания КПО оказала содействие в освоении местного производства 22 новых товаров стоимостью более 22 миллиардов тенге и 29 видов работ и услуг на территории Республики Казахстан стоимостью 186 миллиардов тенге, которые ранее предоставлялись зарубежными компаниями.

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