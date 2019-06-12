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Указ Токаева: Подотчетные ему госслужащие продолжат работать до новых назначений

Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.

Фото : Egemen Qazaqstan12 июня 2019, 12:48

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, постановляющий продолжать работать подотчетных непосредственно ему руководителей государственных органов до назначения соответствующих руководителей, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан постановляю:

1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.

2. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания - сказано в указе Президента.

12 июня Касым-Жомарт Токаев, после победы на выборах Президента Казахстана, официально вступил в должность главы государства. На пресс-конференции 10 июня он сообщил, что по нашему законодательству после избрания нового Президента страны правительство не уходит в отставку. Но кадровые назначения точечно будут произведены.

- Как я обещал, в состав правительства будут привлекаться новые лица, - сказал Токаев.


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