Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на инаугурации

Наша формула государственной власти: сильный, полномочный Президент – влиятельный, дееспособный парламент – подотчетное народу правительство.

Акорда разместила полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на официальной церемонии вступления в должность избранного Президента Республики Казахстана, передает Zakon.kz.

Дорогие сограждане!

В ходе выборной кампании я посетил большинство регионов страны.

Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан.

Прежде всего, я буду работать над реализацией Третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь Пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Другими словами, я буду работать над реализацией Стратегии Елбасы.

Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения. Они в скором времени будут обнародованы.

Во-вторых, планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся.

Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику.

В-третьих. Буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать широкий средний класс.

В-четвертых. Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина.

И, наконец, главное. Всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана.

Сегодня мир вступил в эпоху стремительных перемен.

Меняются технологии, экономика и социальный порядок. Меняется мировоззрение людей, особенно молодежи.

Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. Многие годы занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи.

Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов – все это новая геополитическая реальность.

В предстоящие несколько лет будет решен главный вопрос современности: какие страны сумеют встроиться в прогресс, а кто окажется на обочине мирового развития.

Экономический, социальный и политический прогресс – это наш единственно правильный ответ на вызовы современности.

Мы открыты миру, стремимся к лучшим достижениям, передовым технологиям. Созидательные перемены на благо людей – вот мое понимание прогресса.

При этом, власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами.

Не обещать, а делать! Такого правила должны придерживаться все члены Правительства и акимы.

Для меня как Президента самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех наших граждан.

Поэтому при принятии решений по стратегическим вопросам позиция большинства населения будет безусловно учитываться.

Наша формула государственной власти: сильный, полномочный Президент – влиятельный, дееспособный парламент – подотчетное народу правительство.

Именно такая политическая система наиболее полно соответствует потребностям нашего государства в сложных геополитических реалиях, способствует выполнению стоящих перед нами стратегических задач.

В то же время процесс политической трансформации общества будет продолжаться.

Политическая надстройка должна соответствовать глубоким экономическим преобразованиям, в противном случае может произойти торможение реформ.

Об этом убедительно говорит мировой опыт.

В систему государственного управления должны приходить только достойные, образованные люди на основе меритократии. Другого принципа подбора кадров быть не может.

В целом, нам предстоит повысить ответственность власти перед народом. Особое внимание будет уделено развитию гражданского общества.

Масштабной задачей в реалиях XXI века является цифровизация.

Она должна затронуть все сферы жизни: от оказания государственных услуг до создания новых отраслей экономики будущего.

Развитие страны, включая политический прогресс, прямо связан с цифровизацией.

Она качественно изменит содержание отношений между государством и обществом.

Поэтому утвержденная Елбасы государственная программа "Цифровой Казахстан" должна быть исполнена.

Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества.

Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация. Вот главный ориентир.

Поэтому я решил создать Национальный Совет общественного доверия.

В Совет войдут представители всего общества, включая молодежь.

Первое совещание Национального Совета общественного доверия будет проведено в августе этого года.

Власть обязана выполнять свои обещания перед народом. В этом заключается ее главная миссия. Только так можно укрепить единство нации и стабильность в стране.

Поэтому будет разработан предметный План реализации моей предвыборной Платформы.

Лучшие идеи, предложения от народа найдут свое отражение в этом документе.

Келесі маңызды бағыттарға баса мән беруіміз керек.

Бірінші бағыт. Халықтың табысын арттыру.

Тұрақты және қарқынды экономикалық өсім арқылы ғана бұл мәселені шешуге болады.

Ең алдымен, өсім бізге не үшін қажет екенін терең түсінуіміз керек.

Азаматтарымыз өз елінде алаңсыз өмір сүріп, еңбек етіп, ұрпағын тәрбиелеп, халқымыздың жетістіктеріне бірге қуанып, мақтан тұту үшін Экономикалық өсім болуы тиіс.

Таяу арада Үкіметтің кеңейтілген отырысында біз еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына арналған нақты міндеттерді айқындаймыз.

Екінші бағыт. Сыбайлас жемқорлықты жою.

Бірінші қыркүйекке дейін жемқорлықтың деңгейін мейлінше төмендетуге бағытталған реформалар топтамасы дайындалады.

Жемқорлық – мемлекеттің дамуын тежейтін кесел. Бұл қоғамдағы өзара сенімге, жалпы мемлекетіміздің қауіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыс.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелі жұмыс жүргіземіз.

Үшінші бағыт.

Сот және құқық қорғау жүйесін реформалау.

Сот – заң үстемдігінің кепілі. Сондықтан судьялар жоғары кәсіби және адамгершілік талаптарына сай болуы – бұл үлкен міндет.

Судьялар мен осы қызметке үміткерлерді бағалау және іріктеу жүйесін қатаңдату керек.

Сот – әділдіктің соңғы шегі болуы тиіс.

Құқық қорғау жүйесінің басты міндеті – халықтың сеніміне ие болу.

Төртінші бағыт.

Жаңа жұмыс орындарын ашу және халықты лайықты жалақымен қамту.

Ұлттық табысты әділ бөлу мәселесі бұл – стратегиялық маңызды дүние.

Мемлекеттік бюджеттің қаражатын, ең алдымен келешегі зор мақсаттарға және жаңа жұмыс орындарын ашуға // бөлу қажет.

Бесінші бағыт.

Тұрғын үй мәселесін шешу.

Түрлі санаттағы азаматтардың қолжетімді баспанаға ие болуына айрықша назар аударамын.

Біздің алдымызда Бірыңғай тұрғын үй саясатын жасақтау міндеті тұр.

Үкімет осы бағытта нақты шаралар қабылдайды.

Алтыншы бағыт.

Әділетті әлеуметтік саясат.

Біз адам капиталын дамыту саясатын жалғастырамыз.

Бұл бағытта, ең алдымен, не істеуіміз қажет?

Жаппай білім беруді қолдау.

Барлық тұрғындарға сапалы медициналық қызмет көрсету.

Бұл мәселелер бойынша біздің тұтас бағыт-бағдарымыз бар.

Біз мұғалімдердің және дәрігерлердің мәртебесін көтеретін жаңа заңдар қабылдаймыз. Олардың құқығын қорғап, материалдық жағдайын жақсарту үшін тиісті жағдай жасаймыз.

Жетінші бағыт.

Өңірлерді дамытудың жаңа бағдары.

Біздің қағидамыз баршаңызға мәлім:

Қуатты аймақтар – Қуатты Қазақстан.

Азаматтарымызды толғандырған нақты мәселелер жергілікті деңгейде шешілуі тиіс.

Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін нығайтамыз.

Аймақтағы қордаланған мәселелерді шешуге халық белсене араласатын болады.

Сегізінші бағыт.

"Рухани жаңғыру" құндылықтары біздің басты рухани бағдарымыз болып қала береді.

Тарихқа құрметпен қарау, Отанға адал болу, ғылым-білімге деген ұмтылыс – мұның барлығы біздің халқымыздың бойындағы асыл қасиеттер.

Бұл қасиеттер біздің халқымыздың бірлігін және ұлтымыздың жасампаздығын нығайтады, бәсекеге қабілетті ел болуға жол ашады.

Қазақстанды болашаққа бастайтын - жастар.

Сондықтан бұл бағдарламаны жас ұрпақты тәрбиелеуге бағыттауымыз қажет.

Девятое.

Внешняя политика.

Казахстан завоевал большой авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивая, открытая страна, надежный и ответственный партнер в международных делах.

Мы продолжим конструктивный, сбалансированный, многовекторный внешнеполитический курс.

Будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене.

Внешнеполитическая деятельность страны будет приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину.

Десятое. Особо хочу обратиться к молодому поколению.

Вам предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана, стать движущей силой прогресса.

Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Начал работать специальный проект "Жастар – ел тірегі".

Мы реализуем программу развития бизнес-инициатив молодежи "Жас кәсіпкер", будем поддерживать молодежные стартапы. Внедрим программы трудоустройства молодежи.

Моя задача – создать все возможности, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и создали свою личную "историю успеха".

Для продвижения молодых талантливых управленцев на все уровни государственной службы будет сформирован "Президентский кадровый резерв".

Наша молодежь целеустремленная, трудолюбивая, креативная, поэтому будущее Казахстана в надежных руках.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!