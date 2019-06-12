За выезд на встречную полосу оштрафован сотрудник суда

О нарушении ПДД, совершенном чиновником, министру внутренних дел сообщил гражданский активист Жан Ботанов.

Оштрафован сотрудник суда, который выехал на встречную полосу на дороге в городе Рудный Костанайской области. Об этом министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил на блог-платформе, передает Zakon.kz.

Нарушение было снято на видеорегистратор автовладельцем – госслужащий выехал из общего потока транспорта на встречную полосу движения, создав аварийную ситуацию и угрозу для других участников движения.

О нарушении со стороны госслужащего сообщил главе МВД казахстанец, общественник Жан Ботанов:

- Довожу до вашего сведения, что в городе Рудный 25.04.2019 года в 13:09 по проспекту Комсомольский сотрудники суда на служебной автомашине марки SsangYong госномер P 779 CS нарушили ПДД (выезд на полосу встречного движения). Более того, служебная государственная автомашина имеет тонированные стекла, что противоречит принципу гласности и прозрачности работы государственных служащих, - написал автор, приложив видеодоказательство.

Министр внутренних дел проверил эти доводы. Они нашли свое подтверждение.

- По данному факту проведена проверка, по результатам которой водитель машины Ssang Yong г/н Р 779 CS привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 601 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Наряду с этим, на служебных автомашинах госорганов разрешается нанесение тонирующих покрытий на заднее ветровое и задние боковые стекла. При этом запрет на любое использование тонирующих покрытий распространяется только на патрульные автомашины строевого подразделения патрульной полиции. Благодарим Вас за активную гражданскую позицию и вносимый вклад в обеспечение дорожной безопасности, - ответил глава МВД Тургумбаев.

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