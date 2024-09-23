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Суд лишил прав жителя Астаны за выезд на встречную полосу

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 19:31 Фото: Zakon.kz
В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении водителя за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что мужчина, управляя транспортным средством по проспекту Мангилик Ел, выехал на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.

Во время судебного заседания он свою вину признал полностью. Кроме того, обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются видеозаписью, рапортом инспектора полиции, письменными объяснениями привлекаемого лица.

В суде напомнили, что согласно пункту 61 ПДД, на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

"Постановлением суда Б. признан виновным в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 596 КоАП с лишением права управления транспортным средством на срок шесть месяцев", – говорится в сообщении суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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