В Гонконге проходит многотысячная акция протеста

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений, пишет газета South China Morning Post.

Согласно данным газеты, по зашифрованным каналам связи протестующих звучат призывы к эскалации протеста, если к 15.00 по местному времени законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта. Отмечается, что в сообщении не исключается штурм здания законодательного органа. Также звучат призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.

It’s #OccupyHK all over again

- bear in mind it’s just Wednesday morning, not weekend. And the average age of protesters is like 23. #extraditionbill @SCMPNews pic.twitter.com/InriluaOTf